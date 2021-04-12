İspanya Dışişleri Bakanı, heyetindeki bir kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Kuveyt'ten ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya Dışişleri Bakanı, heyetindeki bir kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Kuveyt'ten ayrıldı

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel
İspanya Dışişleri Bakanı, heyetindeki bir kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Kuveyt'ten ayrıldı

Resmi bir ziyaret için Kuveyt'e gelen İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, kendisine eşlik eden heyetten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu ziyaretini yarıda kesti.

Resmi bir ziyaret için Kuveyt'e gelen İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, kendisine eşlik eden heyetten bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonucu ziyaretini yarıda kesti.

İspanya'nın Kuveyt Büyükelçisi Moro Aguilar, yaptığı basın açıklamasında, Dışişleri Bakanı Laya'nın, beraberindeki heyetle 10 Nisan Cumartesi gecesi Kuveyt'e geldiğini söyledi.

Kuveyt Havalimanı'nda yapılan testlerde heyetteki bir kişinin sonucunun pozitif çıktığını aktaran Aguilar, bu kişinin testinin İspanya'dan ayrılmadan önce negatif olduğunu ifade etti.

Bakan ile heyetinin, ülkeye varışlarının üzerinden 24 saat geçmeden, pazar günü Kuveyt'ten ayrıldığını belirten Aguliar, heyetin, Kuveytli yetkililer ile doğrudan iletişim kurmaktan kaçınarak, otelden video konferans aracılığıyla bazı görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Aguliar, İspanya Dışişleri Bakanı Laya'nın Kuveytli mevkidaşı Şeyh Ahmed en-Nasır, Başbakan ve Yatırım Kurumu Başkanıyla yaptığı görüşmelerde, ticaret, yatırım, ekonomi, eğitim, kültür, savunma ve güvenlik alanlarında ikili ilişkileri geliştirmenin yolları ile bölgesel gelişmeleri konuştuğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Mehtap Ar Burak Deniz Hande Ataizi
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İspanya Dışişleri Bakanı, heyetindeki bir kişinin Kovid-19'a yakalanması nedeniyle Kuveyt'ten ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 21:33:23. #1.15#
title