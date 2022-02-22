İspanya Dışişleri Bakanı Albares: "Avrupa Birliğinde hiç kimse savaşa hazırlanmıyor"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "Avrupa Birliğinde hiç kimse savaşa hazırlanmıyor." diyerek, Ukrayna'ya askeri müdahalesi halinde Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların sertleşeceğini söyledi.

Albares, AB dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen AB dışişleri bakanlarının acil toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı.

İspanya Dışişleri Bakanı, "Avrupa Birliğinde hiç kimse savaşa hazırlanmıyor. İstediğimiz diyalog ve diplomasi. Eğer Rusya tarafından askeri bir müdahale olursa yaptırımlar çok daha büyük ve şiddetli olacaktır." dedi.

Albares, "AB'nin diyalog için mümkün olduğu kadar çok alan bırakmaya çalıştığını ancak Rusya'nın gereksiz ve tek taraflı girişimleriyle bunu daralttığını" kaydetti.

AB'nin bu zamana kadar verdiği sözleri tuttuğunu vurgulayan Albares, Donetsk ve Luhansk ile ilgili kararlarından sonra Rusya'ya karşı hızlı şekilde tepki gösterdiklerini ifade etti.