İspanya, devlet töreniyle Kovid-19'dan ölenleri andı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya, devlet töreniyle Kovid-19'dan ölenleri andı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden 28 bin 413 kişiyi anmak için Madrid'de devlet töreni düzenlendi.

İspanya, devlet töreniyle Kovid-19'dan ölenleri andı
16.07.2020 12:27 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:30

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden 28 bin 413 kişiyi anmak için Madrid'de devlet töreni düzenlendi.

Katolik Kilisesinin girişimiyle Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenler için 6 Temmuz'da Madrid'deki Almudena Kilisesinde yapılan dini törenin ardından bugün de İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin organizasyonuyla Armeria Meydanı'nda resmi bir anma töreni yapıldı.

Törende konuşan Kral 6. Felipe, "Bu kriz, bizi ülke olarak bir testten geçirdi. İspanya, bir ders verdi. Çok ama çok zor oldu. Çünkü aileleri ve dostları için korkma, işleri için endişelenme, belirsizlik, yorgunluk, keder tüm bu duyguları hep birlikte yaşadık." ifadesini kullandı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin İspanyol toplumunun sivil ve ahlaki değerlerinde en iyi örneği temsil ettiklerini kaydeden Kral 6. Felipe, İspanyollardan "karşılıklı saygı, anlayış ve birlik içinde geleceğe bakmalarını" istedi.

Törene Kraliyet ailesinin üyeleri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve çok sayıda bakan, ülkedeki 17 özerk yönetimin hükümet başkanları, Avrupa Birliği'nden (AB) yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, şimdiye kadar tespit edilen 257 bin 494 vaka ile Rusya (746 bin 369) ve İngiltere'nin (291 bin 373) ardından Avrupa'da en fazla vakanın olduğu 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı 3. Sayfa
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği Politika
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı Magazin
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 3. Sayfa
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
NASA doğruladı, burç sayısı 13'e yükseldi! Burçların arasına 'yılan' da eklendi
NASA doğruladı, burç sayısı 13'e yükseldi! Burçların arasına "yılan" da eklendi
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere 'destek' nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Yaşlı kadınları kendine hedef seçen sapık, 4 gün süren titiz çalışma sonrası yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Defne Samyeli Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Adem Büyük Okan Buruk Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: İspanya, devlet töreniyle Kovid-19'dan ölenleri andı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 12:35:35. #1.15#
title