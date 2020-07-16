İspanya, devlet töreniyle Kovid-19'dan ölenleri andı İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden 28 bin 413 kişiyi anmak için Madrid'de devlet töreni düzenlendi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybeden 28 bin 413 kişiyi anmak için Madrid'de devlet töreni düzenlendi.

Katolik Kilisesinin girişimiyle Kovid-19 kaynaklı yaşamını yitirenler için 6 Temmuz'da Madrid'deki Almudena Kilisesinde yapılan dini törenin ardından bugün de İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin organizasyonuyla Armeria Meydanı'nda resmi bir anma töreni yapıldı.

Törende konuşan Kral 6. Felipe, "Bu kriz, bizi ülke olarak bir testten geçirdi. İspanya, bir ders verdi. Çok ama çok zor oldu. Çünkü aileleri ve dostları için korkma, işleri için endişelenme, belirsizlik, yorgunluk, keder tüm bu duyguları hep birlikte yaşadık." ifadesini kullandı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin İspanyol toplumunun sivil ve ahlaki değerlerinde en iyi örneği temsil ettiklerini kaydeden Kral 6. Felipe, İspanyollardan "karşılıklı saygı, anlayış ve birlik içinde geleceğe bakmalarını" istedi.

Törene Kraliyet ailesinin üyeleri, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve çok sayıda bakan, ülkedeki 17 özerk yönetimin hükümet başkanları, Avrupa Birliği'nden (AB) yetkililer ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya, şimdiye kadar tespit edilen 257 bin 494 vaka ile Rusya (746 bin 369) ve İngiltere'nin (291 bin 373) ardından Avrupa'da en fazla vakanın olduğu 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA