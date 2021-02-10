İspanya devlet televizyonunda kraliyet ailesiyle ilgili hatalı alt yazı, sorumluları işinden etti
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İspanya devlet televizyonunda kraliyet ailesiyle ilgili hatalı alt yazı, sorumluları işinden etti

10.02.2021 20:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 20:08
İspanya devlet televizyonunda kraliyet ailesiyle ilgili hatalı alt yazı, sorumluları işinden etti

İspanya devlet televizyonu RTVE, kraliyet ailesi ile ilgili bir haberde kullanılan ve polemiğe neden olan alt yazının sorumlularının görevlerine son verildiğini duyurdu.

İspanya devlet televizyonu RTVE, kraliyet ailesi ile ilgili bir haberde kullanılan ve polemiğe neden olan alt yazının sorumlularının görevlerine son verildiğini duyurdu.

Parlamenter monarşi ile yöneltilen İspanya'da tahtın varisi 15 yaşındaki Prenses Leonor'un gelecek yıl başlayacak lise eğitimi için Galler'e gideceğinin açıklanmasıyla ilgili haberin RTVE'de veriliş tarzı polemik konusu oldu.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı 3 Ağustos 2020'de İspanya'yı terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden eski Kral Juan Carlos ile Prenses Leonor'un eğitimi için Galler'e gidecek olmasıyla ilgili bağlantı kuran RTVE, haberin alt yazısında "Leonor, dedesi gibi İspanya'dan gidiyor" ifadesini kullandı.

Gerek sosyal medyada gerekse sağ görüşlü partiler tarafından kısa zamanda eleştiri alan haberin veriliş tarzıyla ilgili açıklama yapan RTVE Genel Müdürü Rosa Maria Mateo, "büyük bir hata" olarak nitelediği söz konusu alt yazıyla ilgili hemen harekete geçerek, sorumluların görevden alındıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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