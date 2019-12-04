İspanya'dan Türkiye'deki NATO füze savunma misyonunu sürdürme kararı

04.12.2019 17:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:13

NATO Zirvesi'ne katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin, Türkiye'deki NATO füze savunma misyonundaki varlığını sürdürmeye devam edeceğini açıkladı.



İspanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO toplantısı sırasında Sanchez'in, İspanya'nın Türkiye'deki füze savunma sistemini 2020 yılında sürdürme vaadinin diğer NATO üyesi ülkeler tarafından da "kabul gördüğü" bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle