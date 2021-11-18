İspanya'dan oyuncu Cansu Dere ile Atresmedia ve Pasion Turca şirketlerine ödül

İspanya'nın başkenti Madrid'de 2011'den bu yana faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası (CCHT), Türkiye ve İspanya arasındaki ticari, kültürel ve sosyal bağları son dönemlerde kuvvetlendiren kültür ve sanat dünyasının önemli isimlerini ödüllendirdi.

CCHT'den alınan bilgilerde, bu yıl altıncısı düzenlenecek törende, Türk oyuncu Cansu Dere'nin "Bireysel Başarı", Pasion Turca'nın "Türk şirketi", Atresmedia'nın da "İspanyol şirketi" kategorilerinde ödüle layık görüldüğü bildirildi.

İspanya'da Türk dizilerine olan yoğun ilgi ve bunun yarattığı karşılıklı kültürel dostluğu bu yıl öne çıkartan CCHT, siyaset, iş ve sanat dünyasından üst düzey katılımın beklendiği ödül töreninin 1 Aralık'ta Madrid'deki Four Seasons Otel'de yapılacağını açıkladı.

Türk dizilerinin İspanya'ya getirilmesinde büyük bir payı bulunan Atresmedia grubunun "kültürel tanıtıma yaptığı katkılardan", düzenlediği organizasyonlarla Türk ve İspanyol sanatçıların her iki ülkede sanatseverlerle buluşmasına aracılık eden, Madrid ve İstanbul merkezli Pasion Turca şirketinin de "Türkiye ve İspanya arasında kültür-sanat köprüsü oluşturmaktan" ödüllendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

"Bireysel Başarı" ödülünü alacak Cansu Dere'nin de özellikle "Anne", "Sıla" ve "Sadakatsiz" dizilerindeki rolüyle İspanyol kamuoyunda büyük çapta tanındığı ve beğeni topladığı kaydedildi.

Türkiye Yatırım Ofisi'nin de kurucularından ve Yönetim Kurulu üyesi olduğu Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası'nda BBVA, Mapfre, Amadeus, Banco Sabadell, Befesa, Caixabank, Roca, Vestel, Zumosol, THY, Damat Tween gibi önemli üye şirketler bulunuyor.

Oda, Türkiye ve İspanya arasında ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğinin teşvik edilip artırılması için faaliyetler yürütüyor.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

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