İspanya'dan Nikaragua'daki devlet başkanlığı seçimlerine sert tepki

İspanya'daki koalisyon hükümeti, Nikaragua'da yapılan devlet başkanlığı seçim sonuçlarını "kabul edilemez" olarak değerlendirerek, sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İspanya Hükümeti, dün Nikaragua'da yapılan seçimlerin sonuçlarını kabul edilemez olarak değerlendirip, seçim sürecindeki keyfi koşullar nedeniyle reddediyor." ifadelerini kullandı.

İspanya Hükümeti, Nikaragua'da "tüm Nikaragualıların katılımını garanti eden özgür, adil ve şeffaf bir seçim" talebinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de, İspanyol basınına verdiği demeçte, "Buna seçim denilemez, şaka gibi. Tam rekabetin garanti edildiği, adil, özgür seçimler olmadı. Seçimde olmayı arzulayan muhalefet liderleri şu anda hapisteler. Ağustostan bu yana olduğu gibi muhalefet liderlerinin ve gazetecilerin serbest bırakılması talebimizi yineliyoruz." dedi.

"Bu seçimler, Nikaragua halkı, AB, uluslararası toplum ve her şeyden önce demokrasi için tam bir alay konusu." diyen Albares, İspanya için olmadığı gibi uluslararası toplum ve AB için de bu seçim sonuçlarının hiçbir garantisi olmadığını ifade ederek, Nikaragua'da olanları AB'nin de gündemine taşıdıklarını kaydetti.

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da dün yapılan seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre oyların yüzde 75'ini alan Daniel Ortega kazanarak, 4. kez devlet başkanı seçildi.

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