İspanya'dan listeria salgını nedeniyle uluslararası sağlık uyarısı

22.08.2019 14:36

İspanya'da, 150 kişiye bulaşan ve 1 kişinin ölümüne neden olan listeria salgını nedeniyle uluslararası sağlık uyarısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, listeria salgınına yönelik sağlık uyarılarının, bazı turistlerin bakteriden etkilenmiş olma ve vakaların diğer ülkelerde görülme ihtimaline karşı Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü'ne iletildiğini belirtti.

Salgının, 15 Ağustos'ta Endülüs bölgesinde başladığı ve şimdiye kadar 150 kişide görülen listeria bakterisi nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bakterinin bulaşmasına neden olduğu sanılan domuz etinin üretildiği tesisin kapatıldığı ve tüm ürünlerinin denetlendiği kaydedildi.

Özellikle çocuklar, hamileler ve yaşlılar üzerinde etkili olduğu bilinen listeria bakterisi, genellikle toprak, su ve hayvanlarda bulunmasından dolayı gıdalar aracılığıyla insanlara bulaşıyor.

Yüksek ateş, baş ağrısı, kramp, bulantı ve ishal gibi belirtilerle ortaya çıkan hastalık, bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde ölümcül etki gösteriyor.

Kaynak: AA