İspanya'dan Kolombiya'ya destek protestosu

Kolombiya'da günlerdir devam eden vergi reformu karşıtı protestolara destek amacıyla İspanya'da yaşayan binlerce Kolombiyalı sokağa indi.

Kolombiya'da günlerdir devam eden vergi reformu karşıtı protestolara destek amacıyla İspanya'da yaşayan binlerce Kolombiyalı sokağa indi.

Kolombiya'da hükümetin çıkarmak istediği vergi reformu tasarısına yönelik ülke genelinde 28 Nisan'da protestolar patlak vermiş, çıkan olaylarda en az 24 kişi hayatını kaybetmişti. Hükümet daha sonra ise geri adım atarak, vergi reformu tasarısını geri çekmişti. Fransa'nın ardından İspanya'dan da Kolombiya'daki protestolara destek geldi. İspanya'nın çeşitli şehirlerinde yaşayan binlerce Kolombiyalı sokaklara inerek, Kolombiya halkına desteklerini göster amacıyla protesto düzenledi.

Barselona kentinden sokağa inen Kolombiyalılar, üstlerinde Kolombiya milli takımı formaları ve ellerinde Kolombiya bayrakları ile şehir merkezine yürüyüş düzenledi. Göstericiler sık sık, "Kolombiya, arkadaşım, Barselona seninle", "Evet, yapabiliriz" ve "Çok yaşa Kolombiya"nın yanı sıra ülkedeki protestoları aşırı sol gerilla gruplarıyla ilişkilendiren eski Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe aleyhinde sloganlar attı.

Barselona'nın yanı sıra başkent Madrid ve Valencia gibi şehirlerde de protestolar düzenledi. Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, İspanya'da yaklaşık yarım milyon Kolombiyalı yaşıyor.

(Pablo Jimenez/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı