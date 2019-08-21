İspanya'dan İtalya'ya sığınmacı eleştirisi

21.08.2019 11:14

İspanya, "Open Arms" adlı kurtarma gemisini Lampedusa Adası açıklarında bekleten İtalya'yı ağır bir dille eleştirdi. Madrid, gemideki sığınmacıları İspanya'ya getirmek için Lampedusa'ya bir gemi gönderme kararı aldı.İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, sığınmacılara karşı izlediği sert politika nedeniyle İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi ağır bir biçimde eleştirdi. Robles, Lampedusa Adası açıklarında haftalardır zor koşullar altındaki sığınmacılarla bekleyen "Open Arms" adlı kurtarma gemisine, İtalya limanlarına yanaşma izni vermeyen Salvini'nin bu tavrını, "Tüm insanlık için bir utanç" olarak niteledi.

"Open Arms" gemisinin bağlı olduğu İspanyol insani yardım örgütü Proactiva Open Arms tarafından yapılan açıklamada, Salı günü yüzerek Lampedusa Adası'na ulaşmak isteyen on sığınmacının gemiden atladığı duyuruldu. Yüzden fazla sığınmacı taşıyan kurtarma gemisi "Open Arms" adanın 800 metre açığında bulunuyor. "Open Arms"ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, gemide durumun her geçen dakika daha karmaşık bir hal aldığı ve kontrol dışına çıktığı bildirildi.

Proactiva Open Arms tarafından yayınlanan bir videoda, gemiden atlayan sığınmacılardan birinin, İtalyan sahil güvenliği tarafından sudan çıkarıldığı görülüyor. Söz konusu şahsın karaya çıkarıldığı tahmin edilirken, İtalyan makamları tarafından henüz bu konuda bir açıklama yapılmış değil. Denize atlayan diğer dokuz sığınmacının da yine İtalyan sahil güvenliğine ait bir tekne tarafından toplandığı belirtiliyor.

İspanya bölgeye gemi gönderiyor

Bu arada İspanyol hükümeti "Open Arms" gemisindeki sığınmacıların İspanya'da karaya çıkmalarını sağlamak için Lampedusa yakınlarına, donanmaya ait bir gemi gönderme kararı aldı. Cadiz kenti yakınlarında yolculuğa hazırlanan "Audaz" isimli askeri devriye gemisinin "Open Arms"a, Mayorka Adası'na yolculuğunda eşlik edeceği duyuruldu. İspanya, sığınmacıların Palma kentinde karaya çıkarılmalarının şu an için en iyi çözüm olduğu görüşünde. İspanya hükümeti, Pazartesi günü "Open Arms" kurtarma gemisine Minorka ya da Mayorka adalarından birine dümen kırma teklifinde bulunmuş, ancak "Open Arms", içinde bulunulan zor koşullar altında tek başına böyle uzun bir yolculuğa çıkamayacağını bildirmişti.

AFP,dpa/ ET,BW

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