İspanya'dan getirip, yurda yerleştirilen 94 kişi evlerine uğurlandı
05.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:48
İSPANYA'dan getirildikten sonra Tokat'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen 94 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.
İSPANYA'dan getirildikten sonra Tokat'ta Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirilen 94 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine gönderildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle İspanya'dan Tokat'a getirilen 94 Türk vatandaşı, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Ballıca Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontollerinin ardından otobüslerle yaşadıkları illere uğurlandı.
Kaynak: DHA