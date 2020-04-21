İspanya'dan getirilen 94 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi
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İspanya, Tokat, Güncel

İspanya'dan getirilen 94 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi

İSPANYA'dan getirilen 94 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

21.04.2020 03:39 | Son Güncelleme: 21.04.2020 03:39
İspanya'dan getirilen 94 Türk vatandaşı, Tokat'ta yurda yerleştirildi

İSPANYA'dan getirilen 94 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınacakları Tokat'taki Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında İspanya'dan uçakla Samsun'a getirilen 94 Türk vatandaşı, yapılan sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a yönlendirildi. 94 kişi Tokat'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki Ballıca Yurdu'na getirildi. Sağlık görevlileri tarafından kontrolleri yapılarak yurda yerleştirilen kişiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantinada tutulacak.Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.


Kaynak: DHA

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