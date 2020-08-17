İspanya'dan ayrılan eski Kral Juan Carlos'un BAE'de olduğu teyit edildi
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İspanya'dan ayrılan eski Kral Juan Carlos'un BAE'de olduğu teyit edildi

İspanya Kraliyet Sarayı, hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı ülkeden ayrılma kararı alan eski Kral Juan Carlos'un 3 Ağustos'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olduğunu açıkladı.

İspanya'dan ayrılan eski Kral Juan Carlos'un BAE'de olduğu teyit edildi
17.08.2020 17:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:04

İspanya Kraliyet Sarayı, hakkındaki yolsuzluk iddialarından dolayı ülkeden ayrılma kararı alan eski Kral Juan Carlos'un 3 Ağustos'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) olduğunu açıkladı.

Kraliyet Sarayından yapılan açıklamada, eski Kral Juan Carlos'un 3 Ağustos'ta BAE'ye gittiğini ve halen bu ülkede bulunduğunu Kral 6. Felipe'ye ilettiği kaydedildi.

İspanya'da 39 yıl (1975-2014) boyunca devlet başkanı olan ve diktatör Franco'nun ardından demokrasiye geçişin önünü açmasıyla bilinen 82 yaşındaki eski Kral Juan Carlos, 18 Haziran 2014'te tahtını oğlu Felipe'ye bırakmış ve ardından 2 Haziran 2019'da kraliyet ailesi içindeki tüm resmi sorumluluklarını sona erdirdiğini duyurmuştu.

İspanyol konsorsiyumu tarafından 2012'de kazanılan Mekke-Medine hızlı tren projesi ihalesinden komisyon almakla suçlanan, İspanyol ve İsviçre mahkemelerince hakkında açılmış bir soruşturma olan Carlos'un devlet bütçesinden aldığı yıllık 198 bin 945 avroluk maaş, yolsuzluk iddialarının ardından haziran ayında kesilmişti.

Eski Kral Carlos'un, yolsuzluk iddialarının basında çok fazla yer almasından ve Kraliyet Sarayının imajının zarar görmesinden dolayı 3 Ağustos'ta ülkeden ayrılma kararı aldığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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