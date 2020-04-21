İspanya'dan 93 Türk vatandaşını getiren uçak Samsun Çarşamba Havaalanı'na indi
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İspanya, Samsun, Güncel

İspanya'dan 93 Türk vatandaşını getiren uçak Samsun Çarşamba Havaalanı'na indi

İspanya'dan 93 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

21.04.2020 00:38 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:39
İspanya'dan 93 Türk vatandaşını getiren uçak Samsun Çarşamba Havaalanı'na indi

İspanya'dan 93 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında İspanya'dan getirilen 93 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na indi.

Görevliler tarafından uçağın içinde pasaport kontrolü yapılan yolcular, sağlık kontrolünden geçirildi. Yolcuların bavulları AFAD ekiplerince dezenfekte edildi.

İşlemlerin ardından yolcular otobüslere bindirildi. Bir yolcunun otobüs camına astığı "En büyük Türkiye" yazısı dikkat çekti.

İspanya'dan getirilen vatandaşlar, 14 gün yurtta karantinada kalacakları Tokat'a gönderildi.

İspanya'dan 93 Türk vatandaşını getiren uçak Samsun Çarşamba Havaalanı'na indi

Kaynak: AA

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