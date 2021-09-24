İspanya'daki yanardağ felaketinde 400 ev yok oldu

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5. adası La Palma'da yer alan Cumbre Viejaya Yanardağı'ndan 5 gündür devam eden lav akışı, 220 hektar alanı etkilerken, 400 evi ise yok etti.

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları'nın en büyük 5. adası olan La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı geçtiğimiz pazar gününden bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. Yanardağdan çıkan lavlar 12 metre yüksekliğe kadar ulaştığını belirten La Palma Adası yerel yetkilileri, 5 gündür devam eden lav akışının 220 hektar alan etkilediğini ve 400 evi yok ettiğini kaydetti. Lavların ilerleme hızının ise saatte 4 metreye düştüğünü bildiren yetkililer, sahile 2 bin 500 metre mesafede olan lavların denize ulaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti. Yetkililer, yanardağdan çıkan kül miktarının artmasının ve küllerin denize ulaşması sebebiyle deniz ekosisteminin kötü anlamda etkilemesinin beklendiğini kaydetti. Yanardağdan çıkan kül kitlesinin ise 4 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı ve hava ulaşımını olumsuz etkilediğini belirten yetkililer, küller nedeniyle Kanarya Adalarında asit yağmuru yapmasının beklenmediği bildirdi. Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) tarafından yapılan açıklamada ise, deniz suyundaki volkanik maddelerin araştırılmasına önem verileceği ifade edildi.

Kanarya Adaları Hükümet Başkanı Angel Victor Torres düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, lavların yavaşladığını fakat lav akışının devam ettiğini belirterek, vatandaşlardan kendilerini tehlikeye atacak eylemlerden kaçınmalarını tavsiye etti. Kanarya Adaları Hükümet Başkan Yardımcısı Roman Rodriguez ise yaptığı açıklamada, evlerini kaybeden vatandaşların otellere yerleştirileceğini ve kendilerine prefabrik ev yapılacağını kaydetti.

(Saim Sevinç/İHA)