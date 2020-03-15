İspanya'daki vakalarda en yüksek günlük artış
İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı.
15.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:48
İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu
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Kaynak: Dunya.com