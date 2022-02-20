İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

İspanya'da yaşayan Ukraynalılar, başkent Madrid'de bir araya gelerek Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'yı protesto etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelen Ukraynalılar, Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'yı protesto etti. Yaklaşık 200 kişilik grup, şarkılarla ve pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Göstericiler, ellerinde "Ukrayna'da güvenlik yok", "Ruslar bizi rahat bırakın" ve "Ukrayna egemen bir devlettir" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, Ukrayna'da bulunan akrabaları için endişe duyduklarını belirtti.

Ukraynalıların protestosuna Küba ve Gürcistan gibi farklı ülke vatandaşlarının da destek verdiği görüldü.

(Saim Sevinç/İHA)