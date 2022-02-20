İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İspanya'da yaşayan Ukraynalılar, başkent Madrid'de bir araya gelerek Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'yı protesto etti.

İspanya'da yaşayan Ukraynalılar, başkent Madrid'de bir araya gelerek Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'yı protesto etti.

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, İspanya'nın başkenti Madrid'de bir araya gelen Ukraynalılar, Ukrayna sınırına askeri yığınak yapan Rusya'yı protesto etti. Yaklaşık 200 kişilik grup, şarkılarla ve pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Göstericiler, ellerinde "Ukrayna'da güvenlik yok", "Ruslar bizi rahat bırakın" ve "Ukrayna egemen bir devlettir" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, Ukrayna'da bulunan akrabaları için endişe duyduklarını belirtti.

Ukraynalıların protestosuna Küba ve Gürcistan gibi farklı ülke vatandaşlarının da destek verdiği görüldü.

(Saim Sevinç/İHA)

İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

İspanya'daki Ukraynalılar Rusya'yı protesto etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Protesto, Ukrayna, İspanya, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title