İspanya'daki tarihi tenis maçında kazanan Altuğ Çelikbilek
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İspanya'daki tarihi tenis maçında kazanan Altuğ Çelikbilek

İspanya'daki tarihi tenis maçında kazanan Altuğ Çelikbilek
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İspanya'da düzenlenen Open Ciudad de Pozoblanco tenis turnuvasının tek erkekler finalinde karşılaşan milli sporculardan Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel'i 2-1 yendi.

İspanya'da düzenlenen Open Ciudad de Pozoblanco tenis turnuvasının tek erkekler finalinde karşılaşan milli sporculardan Altuğ Çelikbilek, Cem İlkel'i 2-1 yendi.

Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin korta çıktığı ilk final olma özelliği taşıyan karşılaşmada, dünya 203 numarası Çelikbilek ile dünya sıralamasının 209. basamağında yer alan İlkel karşı karşıya geldi.

İspanya'nın Pozoblanco kentinde düzenlenen 52 bin 80 avro para ödüllü turnuvada, 1 saat 47 dakika süren finali 6-1, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan 24 yaşındaki Çelikbilek, kupanın sahibi oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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