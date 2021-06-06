İspanya'daki siyahi Afrikalılar ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi
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İspanya'daki siyahi Afrikalılar ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi

Anadolu Ajansı / Santi Deva - Haberler | Güncel

İspanya'nın başkenti Madrid'de ırkçılık karşıtı gösteri yapıldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de ırkçılık karşıtı gösteri yapıldı.

İspanya'da yaşayan siyahi Afrikalı toplumun kurduğu "CNAAE" adlı dernek 1. yılını doldurması vesilesiyle Madrid'in Sol Meydanı'nda eylem düzenledi.

ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de polis şiddeti sonrasında hayatını kaybeden George Floyd'un ölümüyle bağlantılı olarak başlayan uluslararası tepkiler kapsamında kurulan CNAAE'nin temsilcileri, İspanya'da da ırkçılık ve nefret suçlarının son yıllarda arttığına dikkati çekti.

Okunan manifestoda, "İspanya'da ırkçılık sorununu çözmeye yönelik siyasi bir arzu henüz yok. Özellikle reşit olmayan siyahi Afrikalılara karşı fiziksel ve sözlü saldırıların önüne geçilmesi gerekmektedir. İspanya'daki göçmen ve yabancı yasaları bizleri cezalandırmaya devam ediyor. Gündelik hayatta sıkça rastlaştığımız ırkçılık artık ortadan kalkmalı." denildi.

CNAAE, benzer bir gösterinin 12 Haziran'da Barselona kentinde yapılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının mayıs ayında yayımladığı verilerde, ülkede ırkçılıkla bağlantılı nefret suçlarında son yıllarda yüzde 20'lik bir artış olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

İspanya'daki siyahi Afrikalılar ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi
İspanya'daki siyahi Afrikalılar ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi
İspanya'daki siyahi Afrikalılar ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi
İspanya'daki siyahi Afrikalılar ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi
İspanya'daki siyahi Afrikalılar ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi
İspanya'daki siyahi Afrikalılar ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi
İspanya'daki siyahi Afrikalılar ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi
İspanya'daki siyahi Afrikalılar ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi
İspanya'daki siyahi Afrikalılar ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Santi Deva

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