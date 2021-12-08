İspanya'daki Los Escobazos Festivali'nde dev süpürgeler ateşe verildi

JARANDILLA DE LA İspanya'da her 8 Aralık'ta kutlanan Katolik dininin bir bayramı dolayısıyla ülkenin güneybatısındaki Extremadura bölgesinin Jarandilla de la Vera ilçesinde "Los Escobazos" (Büyük Süpürgeler) festivali düzenlendi.

" Meryem Ana'nın Günahsızlığı Yortusu" adıyla kutlanan dini bayram vesilesiyle eski bir çoban geleneğini günümüze taşıyan bölge halkı, 7 Aralık'ı 8 Aralık'a bağlayan gece yarısı sokaklara çıkarak büyük süpürgeleri ateşe veriyor.

Yanan süpürgeleri elden ele dolaştıran ve sonrasında yere vurarak söndüren halk, bir yandan Meryem Ana'yı anıyor, diğer yandan da huzurlu ve sağlıklı bir yıl geçirmek için dua ediyor.

Festival, geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamamıştı.

Katılımcılardan Alvaro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gerçekten zor bir yıl geçirdik. Hepimiz evlerimize kapandık. Hepimiz sokağa çıkmak için sabırsızlanıyorduk ve Los Escobazos bunu yapmak için en iyi zaman." dedi.

Marisa da zor bir yıldan sonra sevdiklerinle birlikte festivalin tadını çıkarmanın heyecan verici olduğunu dile getirdi.

Maria ise "En sevdiğim şey geçit töreni ve atların, hayvanların sokağa çıkarılmaları. Uzun bir aradan sonra ilk kez arkadaşlarıma ve çocuklarıma bu geleneği gösterebildim." ifadelerini kullandı.

Festival, 2010 yılından bu yana "ulusal turistik etkinlik" olarak tanınıyor. Festivalle aralık ayının ilk haftasında bölgeye turist çekilmesi hedefleniyor.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri

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