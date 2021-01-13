İspanya'daki kar yağışı Real Madrid-Kızılyıldız mts maçını erteletti
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İspanya'daki kar yağışı Real Madrid-Kızılyıldız mts maçını erteletti

13.01.2021 17:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:40
İspanya'daki kar yağışı Real Madrid-Kızılyıldız mts maçını erteletti

Basketbolda THY Avrupa Ligi 19. haftasında bu akşam oynanması gereken Real Madrid-Kızılyıldız mts maçı Madrid'deki kötü hava şartlarından ve ulaşım sorunundan dolayı ertelendi.

Basketbolda THY Avrupa Ligi 19. haftasında bu akşam oynanması gereken Real Madrid-Kızılyıldız mts maçı Madrid'deki kötü hava şartlarından ve ulaşım sorunundan dolayı ertelendi.

Madrid'de hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava dalgasından dolayı pistlerin karla kaplı olduğu Barajas havaalanındaki ulaşım sorunu, Real-Madrid-Kızılyıldız mts maçının ertelenmesine neden oldu.

Avrupa Ligi organizasyonundan yapılan açıklamada, "Kızılyıldız kafilesinin uçağı, cuma gününden bu yana İspanya'da görülen olağan dışı iklim şartlarından dolayı İspanyol yetkililer tarafından uçuş izni verilmediğinden kalkmamıştır. Basketbol Avrupa Ligi, etkilenen takımlarla birlikte, televizyon yayın hakkı sahiplerinin uygunluğuna göre yeni bir maç planlaması için en iyi seçenekleri değerlendirecektir." denildi.

Real Madrid'in İspanya liginde geçen hafta sonu oynaması gereken UCAM Murcia maçı da kötü hava şartlarından dolayı ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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