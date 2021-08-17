Son dakika haberleri! İspanya'da yılın en büyük yangını: 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü
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Son dakika haberleri! İspanya'da yılın en büyük yangını: 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İspanya'nın Castilla ve Leon bölgesindeki Avila şehrinin kırsal bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü çıkan orman yangını ülkede bu yıl çıkan en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti.

İspanya'nın Castilla ve Leon bölgesindeki Avila şehrinin kırsal bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü çıkan orman yangını ülkede bu yıl çıkan en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Yangında 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü.

İspanya'nın Castilla ve Leon bölgesindeki Avila şehrinin kırsal bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin iki günlük çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangında 12 bin hektar ormanlık alan kül olurken, yangın İspanya'da bu yıl gerçekleşen en büyük orman yangını oldu. Hava araçlarının desteği ile kontrol altına alınan yangın nedeni ile Solosancho, Riofrio ve Sotalbo şehirlerine bağlı 8 kasabada yaklaşık bin kişi tahliye edildi.

Castilla ve Leon eyaleti Çevre Bakanı Juan Carlos Suarez-Quinones, afet bölgesini ziyaret ederek çalışmaları izledi. Suarez-Quinones, çevresi yaklaşık 80 kilometre olan ve ülkede bu yıl kaydedilen e büyük yangının, yüzde 90 oranında söndürülerek kontrol altına alındığını belirtti. Bakan Suarez-Quinones ayrıca, yangının çıkış nedeninin yanan bir araçtan alevlerin yol kenarındaki ağaçlara sıçraması olduğunu açıkladı.

İspanya Ekolojik Geçiş ve Demografik Zorluktan Sorumlu Bakan Teresa Ribera ise bugün yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin en dramatik etkisinin orman yangınları olduğuna dikkat çekerek iklim değişikliği ile savaşmazsak çölleşme, kuraklık ve orman yangınları gibi büyük sorunların beklendiğini aktardı.

(Saim Sevinç/İHA)

Son dakika haberleri! İspanya'da yılın en büyük yangını: 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü
Son dakika haberleri! İspanya'da yılın en büyük yangını: 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü
Son dakika haberleri! İspanya'da yılın en büyük yangını: 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü
Son dakika haberleri! İspanya'da yılın en büyük yangını: 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü
Son dakika haberleri! İspanya'da yılın en büyük yangını: 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü
Son dakika haberleri! İspanya'da yılın en büyük yangını: 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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