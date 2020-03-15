Son dakika: İspanya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 288'e yükseldi Son dakika: İtalya'nın ardından Avrupa'da koronavirüs salgının en çok görüldüğü ülke olan İspanya'da, ölü sayısı 288'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 5 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. İtalya'nın ardından en çok ölümün ve vakanın görüldüğü İspanya'da ölü sayısı 288'e yükseldi.

VAKA SAYISI 7 BİNİ AŞTI

İspanya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yeni tip koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 288, vaka sayısı ise 7 bin 753'e çıktı. Ülkede, Kovid-19 ile ilgili açıklanan günlük verilerde bu zamana kadarki en yüksek artış oldu.

Virüsün en çok etkilediği ve 213 kişinin öldüğü Madrid'de, virüs testi pozitif çıkanların sayısı 3 bin 544 olarak verildi.

100 İLA 600 AVRO CEZA

Diğer yandan İspanyol hükümetinin aldığı kararla cumartesi akşamı yürürlüğe giren olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirildi. Ülkede sadece eczane, market, berber ve kuru temizleme dükkanlarının açık olmasına izin veriliyor.

Halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını yapmak, bankadan para çekmek, eczaneye veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak için sokağa çıkabiliyor. Ulusal ve yerel polis bugün itibarıyla kent merkezlerinde daha fazla devriye gezmeye başladı. Polis, sokakta gördüğü herkese kimlik kontrolü yapıyor ve nereye gittiğini soruyor.

Diğer yandan İspanyol basınındaki haberlerde, olağanüstü haldeki sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 100 ila 600 avro ceza kesileceği belirtildi.

Olağanüstü hale İspanyolların çok büyük oranda uyduğu, meydan ve caddelerin neredeyse tamamen boş olduğu gözleniyor.

İTALYA'DA BİN 441 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan, Avrupa'nın koronavirüsten en çok zarar gören ülkesi olan İtalya'da şimdiye kadar virüsün tespit edildiği bin 441 kişi öldü ve doğrulanmış 21 bin 157 vaka bulunuyor.

Kaynak: AA