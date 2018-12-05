İspanya'da Yargıçlar 'Kurt Sürüsü' Davasında Tepki Gören Mahkeme Kararını Onadı: 'Tecavüz Değil...

İspanya'da Temyiz Mahkemesi, tecavüzle suçlanan beş kişiyi, zanlıların tehdit ve şiddete başvurduğunun kanıtlamaması nedeniyle cinsel istismar suçundan cezalandıran alt mahkemenin kararını onadı.

Ülkede binlerce kişinin katıldığı protestolara neden olan dava şimdi Yüksek Mahkeme'ye taşınıyor.

Kendilerine "La Manada" (Kurt Sürüsü) adını veren 20'li yaşlardaki beş kişi, 2016'da Pamplona'daki ünlü Boğa Güreşi Festivali sırasında 18 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlanmıştı.

Polis raporunda bir bodruma götürülerek cinsel ilişkiye zorlanan kadının gözlerini hep kapalı tuttuğu belirtilmişti. Raporda, prezervatif kullanmayan saldırganların olayı cep telefonuyla kaydettiği aktarılmıştı.

Nisan ayında görülen davada mahkeme, grup üyelerini tecavüzden akladı. Cinsel istismardan dokuzar yıl hapis cezasına çarptırılan grup üyeleri daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.



'Hayır, hayır demektir'

Savcılık WhatsApp üzerinden örgütlenen 'Kurt Sürüsü' üyeleri için 20'şer yıl hapis talep etmişti.

Karar birçok kentte, kırmızı eldiven giyen ve "Hayır, hayır demektir" sloganları atan öfkeli göstericiler tarafından protesto edildi.

Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşmada, beş yargıçtan ikisi cinsel saldırı nedeniyle sanıklara 14'er yıl hapis verilmesini istedi.

'Mağdur pasif davrandı'

Ancak diğer yargıçlar mağdurun olay sırasında "pasif ve kayıtsız" davrandığını, tehdit unsuruna rastlanmadığını öne sürerek alt mahkemenin kararının yerinde olduğu yönünde görüş bildirdi.

İspanya yasaları, tecavüz suçu için şiddet ve tehdidi şart koşuyor.

Protestolardan sonra cinsel saldırı suçlarının yeniden tanımlanması için bir komisyon oluşturulmuş, Başbakan Pedro Sanchez yasayı değiştirme sözü vermişti.