- İspanya'da yanardağdan çıkan lavlar 338 hektarlık alana yayıldı

KANARYA ADALARI - İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5. adası La Palma'daki Cumbre Veca Yanardağından 19 Eylül'den beri akan lavlar 338 hektarlık alanı kapladı.

İspanya'nın güneybatısında felaket bölgesi ilan edilen La Palma Adası'nda yer alan Cumbre Vieja Yanardağı, lav püskürtmeye devam ediyor. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen yeryüzü inceleme programı Copernicus'a göre 19 Eylül'den bu yana yanardağdan çıkan lavlar 338 hektarlık alanı kapladı, 855 yapıyı yok etti. Dün Atlas Okyanusu'na ulaşan lavların suyla temas etmesinin patlamaları ve zehirli gaz bulutlarını tetikleme riski nedeniyle adanın 4 belediyesindeki sakinlere "dışarı çıkmama" uyarısı yapıldı. Kapı ve pencerelerin bant ve ıslak havlularla kapatılması tavsiyesinde bulunuldu. Lavların denize ulaştığı yerin 3.5 kilometre çevresi de yasak bölge ilan edildi.

Yanardağ'da 19 Eylül'de meydana gelen patlama nedeniyle 6 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kalırken, şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya ölüm yaşanmadı.