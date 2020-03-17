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İspanya, Ekonomi

İspanya'da vaka sayısı 11 bini geçti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 bini geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği bildirildi.

17.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:49
İspanya'da vaka sayısı 11 bini geçti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 11 bini geçtiği, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 500'e yükseldiği bildirildi.

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Kaynak: Dunya.com

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