İspanya'da uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle denizaltına operasyon
İspanya polisi, Pontevedra kenti açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphe edilen bir denizaltına müdahale etti. Operasyon kapsamında, Güney Amerikalı iki kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin ise arandığı açıklandı. Zanlıların Kolombiya'dan yola çıktığı sanılıyor.
İspanya polisi, Pontevedra kenti açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphe edilen bir denizaltına müdahale etti.
Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre Hoi sahiline yakın bir mesafedeki 20 metrelik denizaltına uluslararası operasyon düzenlendi. Yerel medya araçta 3 ton kokain bulunduğunu öne sürdü ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca teyit edilmedi. Euronews.com'da Görüntüle