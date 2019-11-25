İspanya'da uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle denizaltına operasyon

25.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:39

İspanya polisi, Pontevedra kenti açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphe edilen bir denizaltına müdahale etti.



Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre Hoi sahiline yakın bir mesafedeki 20 metrelik denizaltına uluslararası operasyon düzenlendi. Yerel medya araçta 3 ton kokain bulunduğunu öne sürdü ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca teyit edilmedi. Euronews.com'da Görüntüle