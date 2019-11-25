İspanya'da uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle denizaltına operasyon
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İspanya'da uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle denizaltına operasyon

İspanya polisi, Pontevedra kenti açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphe edilen bir denizaltına müdahale etti. Operasyon kapsamında, Güney Amerikalı iki kişi gözaltına alındı, bir şüphelinin ise arandığı açıklandı. Zanlıların Kolombiya'dan yola çıktığı sanılıyor.

25.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:39
İspanya'da uyuşturucu taşıdığı şüphesiyle denizaltına operasyon

polisi, Pontevedra kenti açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphe edilen bir denizaltına müdahale etti.


Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre Hoi sahiline yakın bir mesafedeki 20 metrelik denizaltına uluslararası operasyon düzenlendi. Yerel medya araçta 3 ton kokain bulunduğunu öne sürdü ancak bu bilgi henüz resmi makamlarca teyit edilmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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