İspanya'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon - Haberler
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İspanya'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon

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Görüntüler İspanya'nın güneyinden. Polis, bir uyuşturucu çetesine düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

Görüntüler İspanya'nın güneyinden. Polis, bir uyuşturucu çetesine düzenlenen operasyona ilişkin görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Operasyonda 2.4 ton esrar ve 112 kilo marihuana ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi yakalandı. Çetenin helikopterlerle ülkenin güneyine esrar getirdiği belirtiliyor

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