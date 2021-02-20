İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri beşinci gününde
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İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri beşinci gününde

20.02.2021 23:33 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:38

İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle başlayan gösteriler 5. gününde devam etti.

İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle başlayan gösteriler 5. gününde devam etti. Başkent Madrid'de bir grup gösteri düzenledi. Polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri beşinci gününde
İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri beşinci gününde
İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri beşinci gününde
İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri beşinci gününde

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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