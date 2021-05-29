İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu; 1 kişi kayıp
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu; 1 kişi kayıp

İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu; 1 kişi kayıp
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSPANYA'nın Castellon Limanı'nda Nazmiye Ana isimli geminin yanlış yükleme nedeniyle alabora olması sonucu aralarında 5 Türkün de bulunduğu mürettebat denize düştü.

İSPANYA'nın Castellon Limanı'nda Nazmiye Ana isimli geminin yanlış yükleme nedeniyle alabora olması sonucu aralarında 5 Türkün de bulunduğu mürettebat denize düştü. Kaza esnasında denize düşenler arasındaki Hindistan uyruklu Bhanu Pratap kayboldu.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Cezayir'in Bejaia Limanı'na gitmesi planlanan 79 metre uzunluğunda ve 10.9 metre genişliğindeki Nazmiye Ana isimli Panama Bayraklı yük gemisi, dün yükleme sırasında alabora oldu.

5'i Türk 9 mürettebat denize düştü. Kaybolan Hindistan uyruklu  Bhanu Pratap için arama çalışmaları devam ederken geri kalan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi . Gemi mürettebatının bugün İstanbul'a getirilmesi planlandığı kaydedildi.


İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu; 1 kişi kayıp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber! AYLİN'İN ÖLDÜĞÜ KAZA SONRASI SÜRÜCÜ, 'FAR' DETAYINDAN YAKALANDI
Son dakika haber! AYLİN'İN ÖLDÜĞÜ KAZA SONRASI SÜRÜCÜ, 'FAR' DETAYINDAN YAKALANDI
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti
Nüfusunun yüzde 36'sını aşılayan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti
Nüfusunun yüzde 36'sını aşılayan İngiltere'de Kovid-19 vakaları artışa geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir
Magazin Hadise Alişan Ebru Gündeş Aslı Bekiroğlu
Spor Cristiano Ergin Ataman Abdullah Avcı Servet Yardımcı Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İspanya'da Türklerin bulunduğu gemi alabora oldu; 1 kişi kayıp - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 13:22:07. #1.16#

title