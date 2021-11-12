İspanya'da TÜFE son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

İspanya'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında bir önceki yıla oranla yüzde 5,4 artışla son 29 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) verilerine göre ekim ayında TÜFE, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4, bir ay öncesine göre ise yüzde 1,5 arttı.

Art arda son 10 aydır artış kaydeden TÜFE'de Eylül 1992'den bu yana kaydedilen en yüksek yıllık artış verilerinin temel sebebi elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi olarak belirtildi.

Ayrıca giyim, ayakkabı, meyve, ekmek ve et fiyatlarındaki artışların da bu süreçte etkili olduğu bildirildi.

İşlenmemiş gıda ve enerji ürünlerinin hariç bırakıldığı çekirdek enflasyon da ekim ayında 0,4 artarak yüzde 1,4'e yükseldi.

Sabit vergilerde yıllık TÜFE oranı ise, elektrikten alınan özel vergideki indirime bağlı olarak geçen ay yüzde 0,7 artışla yüzde 6,1'e ulaştı.

AA / Şenhan Bolelli - Ekonomi Haberleri

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