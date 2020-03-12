İspanya'da toplu taşıma araçlarında 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği İspanya metro ve otobüslerinde 'bilim-kurgu filmi' gibi koronavirüs temizliği yapıldı. Madrid'de önelemler giderek sıkılaştırırken, araçların büyük bir titizlikle her gün temizlenmeye başlandığı açıklandı.

Avrupa'da İtalya'dan sonra koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke olan İspanya'da otobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarındaki hijyen ve temizlik çalışmaları en üst seviyeye çıkarıldı.



Belediye görevlileri artık başkent Madrid'deki tüm toplu taşıma araçlarını her gün temizlerken, ülkede risk faktörünün yüksek olması sebebiyle İspanya birinci futbol ligi La Liga dahil tüm spor organizasyonları geçici olarak askıya alındı. Euronews.com'da Görüntüle