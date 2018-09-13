İspanya'da Temsilciler Meclisi'nden Diktatör Franco'nun Mezarının Taşınmasına Onay

İspanya'da Temsilciler Meclisi, diktatör General Francisco Franco'nun mezarının, Madrid yakınlarındaki anıttan taşınmasını kabul etti.

Parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada, 172 lehte ve 2 aleyhte oy kullanıldı. 164 milletvekili de çekimser kaldı.

Haziran ayında göreve gelen Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez, Franco'nun kemiklerinin Valle de los Caidos anıtından çıkarılmasını önceliklerinden biri haline getirmişti.

Sanchez Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Adalet, Hafıza, Onur. Bugün İspanya tarihi bir adım atıyor… Bugün demokrasimiz daha iyi bir hale geldi" yazdı.

https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1040219940014444544

1936-1939 İspanya İç Savaşı'nın ardından 1975'teki ölümüne kadar ülkeyi demir yumrukla yürüten General Franco, Madrid'in 50 kilometre dışındaki bir dağın yüzeyine oyulan kilisedeki anıt mezarda yatıyor.

1940-1959 yılları arasında, Franco rejimi sırasında inşa edilen anıt mezarın yapımında mahkumların da çalıştırılması tartışmalı konulardan birini oluşturuyor.

Tartışma yaratan konulardan biri de Franco'nun kurbanlarıyla aynı mezarda yatıyor olması.

Anıt mezarda İspanyol İç Savaşı'nın iki kesimini oluşturan cumhuriyetçiler ve milliyetçilerden 37 bin kişinin mezarı bulunuyor.



Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo Perşembe günü Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında eski bir diktatörün devlet anıtında "yüceltilmesi" anlamına gelen bu "sıradışı anormalliğe" son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

Calvo, "Franco'dan geriye kalanlarla kurbanları aynı yerde olduğu müddetçe saygı, onur, uyum olmayacak" dedi.

İspanya'nın yeni sosyalist hükümeti, anıtı "bölücü bir sembol" olarak tanımlıyordu.

Mezarın yıl sonuna kadar taşınması bekleniyor.

Franco'nun ailesi karara karşı çıkmış ve konu İspanya'yı bölmüştü.