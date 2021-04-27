İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi

İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İspanya'da araştırmacılar, Covid-19 salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralı olmadan, 5 bin kişinin katılımı ile geçtiğimiz ay gerçekleştirilen konserin ardından katılımcıların çoğunda enfeksiyon belirtisi olmadığını açıkladı.

İspanya'da araştırmacılar, Covid-19 salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralı olmadan, 5 bin kişinin katılımı ile geçtiğimiz ay gerçekleştirilen konserin ardından katılımcıların çoğunda enfeksiyon belirtisi olmadığını açıkladı.

İspanya'da 27 Mart Cumartesi günü yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını döneminde ilk kez sosyal mesafe kuralının olmadığı ve 5 bin kişinin katıldığı bir konser düzenlenmişti. Araştırmacılar, geçtiğimiz ay Barselona'da gerçekleştirilen maskeli ancak sosyal mesafesiz konser denemesinin ardından konsere katılan 5 bin kişiden yalnızca 6'sının testinin pozitif çıktığını, diğer katılımcılarda ise "enfeksiyon belirtisi" görülmediğini açıkladı. Araştırmacılar ayrıca, test sonucu pozitif çıkan 6 kişiden 4'ünün konserde değil, başka bir yerde enfekte olduğu sonucuna vardı.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Josep Maria Llibre düzenlediği basın toplantısında, katılımcılara konserden 2 hafta sonra yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığını belirterek, "Konser sırasında bulaşma olduğunu gösteren hiçbir işaret yok" dedi.

İSPANYA'DA SOSYAL MESAFESİZ KONSER

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Sant Jordi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen konsere 5 bin kişi katılmıştı. Covid-19 testi pozitif olanlar ve ateşi yüksek kişiler konsere alınmamış, konsere gelen herkese saat 09.00-16.00 arasında hızlı Covid-19 testi yapılmıştı. Ayrıca konserde, FFP2 tipi maske takma ve dezenfektan kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Barselona Belediyesi ve Katalonya Özerk Yönetimi, kültür-sanat etkinliklerine devam edilmesi gerektiğini savunmuş, bu tip etkinliklere destek verdiklerini açıklamıştı.

İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi
İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi
İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi
İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi
İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz
Sosyal medya ikiye bölündü! Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan'a destek de var hakaret de
Sosyal medya ikiye bölündü! Tam kapanma sonrası Mehmet Ceyhan'a destek de var hakaret de
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Engin Altay Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ömer Ali Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İspanya'da sosyal mesafesiz konsere katılanlarda enfeksiyon belirtisi görülmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:26:37. #1.14#

title