İspanya'da Son İki Ayda İlk Kez 100'ün Altında Can Kaybı İspanya'da Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 100'ün altına düşerek 87 oldu.

İspanya'da Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 100'ün altına düşerek 87 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 27 bin 650'ye yükseldiği, vaka sayısının da 231 bin 350 olduğu kaydedildi. Kaynak: DailyMotion.com