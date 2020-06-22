İspanya'da son haftada Kovid-19 nedeniyle 21 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya'da son haftada Kovid-19 nedeniyle 21 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya'da son haftada Kovid-19 nedeniyle 21 kişi öldü
22.06.2020 18:53 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:14

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, dün 28 bin 323 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün bir artırarak 28 bin 324 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda son 7 günde 21 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğu Madrid (8) ve Castilla y Leon (6) özerk yönetimlerinde görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 125 artan vaka sayısının, toplamda 246 bin 504'e yükseldiği bilgisi verildi.

İkinci dalga görülen yerlerde tedbirler artırıldı

Öte yandan Kovid-19'a karşı mücadelede ülke genelinde "yeni normal" süreci başlasa da salgında ikinci dalga görülen yerlerde tedbirler tekrar artırıldı.

Ülkenin doğusundaki Aragon özerk bölgesinin Huesca kentindeki üç küçük yerleşim yerinde Kovid-19 vakalarında ikinci dalganın tespit edildiği açıklandı.

Bu zamana kadar ikinci dalga görülen 36 yerde kontrolün sağlandığını söyleyen Sağlık Bakanı Salvador İlla, şu andaki en büyük endişesinin Aragon'daki vakalar olduğunu kaydetti.

Buralarda restoranların yüzde 50 (yeni normallikte yüzde 75), havuzların üçte bir (yeni normallikte yarı yarıya) kapasiteye geri döndüğü, serbest dolaşımın mecbur olmadıkça yapılmamasının tavsiye edildiği bildirildi.

Ayrıca güneydoğudaki Murcia bölgesinde, Bolivya'dan gelen 3 kişide çıkan Kovid-19'un şimdiye kadar 16 kişiye bulaştığının tespit edildiği, 60 kadar kişinin de tedbir için karantinaya alındığı açıklandı.

Barselona'da ise sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve kalabalığın tespit edildiği 6 plajın pazar günü öğleden sonra yerel güvenlik yetkilileri tarafından kapatıldığı açıklandı.

Plajlara kalabalıkları tespit eden sensörler yerleştiren Barselona Belediyesi, yüzde 60'a kadar doluluk oranına müsaade ederken, bunun üzerine çıkılması halinde müdahale ediyor.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin 1534'e çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 259 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların sayısının 39 bin 392 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 548 olarak verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı Haber
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Haber
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir Haber
İtalyan Profesör Matteo Bassetti: Koronavirüs etkisini yitirdi, aşıya gerek kalmayabilir
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Haber
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Haber
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Haber
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
İstatistikler doğru sandığımız yanlışı yüzümüze vurdu! Maske kuralına yaşlılar uyuyor, gençler oralı bile değil
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
Prof. Dr. Ceyhan: Birinci dalgayı bitirmiş bir ülke yok, DSÖ tabiri yanlış kullanıyor
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Beş kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Uygulama fiilen başladı! 56 ilde sokağa maskesiz çıkmak yasak, cezası 900 TL
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
Karadeniz'de artan ayı nüfusu bölge halkını korkutuyor
İstanbul'da maskesiz ve mesafesiz eğlence pes dedirtti
İstanbul'da maskesiz ve mesafesiz eğlence pes dedirtti
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
İtalya'nın San Giovanni in Galdo köyü ücretsiz tatil kampanyası başlattı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Sırtındaki köpeğiyle selde mahsur kalan yaşlı kadını belediye ekipleri kurtardı
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Son dakika: 'Hürkuş' isimli eğitim uçağı Ankara'da düştü, 2 pilot paraşütle atlayarak kurtuldu
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji, İstanbul dahil 25 ili sarı kodla uyardı: Kuvvetli yağış geliyor
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Hulusi Akar Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Seda Sayan Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Ozan Tufan Alper Ulusoy Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Ankara
Şu an buradasınız: İspanya'da son haftada Kovid-19 nedeniyle 21 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 19:51:29. #1.15#
title