İspanya'da son 3 günde Kovid-19'dan 702 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da son 3 günde Kovid-19'dan 702 kişi hayatını kaybetti

15.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:56
İspanya'da son 3 günde Kovid-19'dan 702 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 702 kişinin hayatını kaybettiği, 30 bin 251 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 3 günde 702 kişinin hayatını kaybettiği, 30 bin 251 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, 12 Şubat'tan bugüne 702 artışla Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 65 bin 449'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 30 bin 251 artışla 3 milyon 86 bin 286'ya ulaştı.

Ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı ortalaması düşüş trendini sürdürerek, üç hafta önce 890 iken bugün itibarıyla 416'ya geriledi.

Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başından itibaren kademeli olarak genişletilmişti.

Ülkenin büyük bölümünde gece sokağa çıkma yasağının başlaması erkene alınırken, salgının yoğun olduğu yerlerde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları da artırıldı.

Bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde uygulanan kapatma veya çalışma saatlerine kısıtlama önlemleri ise mahkeme kararlarıyla ya da ekonomik kaygılardan dolayı gevşetildi.

Portekiz'de günlük yeni vaka ve can kayıpları düşüyor

Portekiz'de Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği verilere göre, Kovid-19'dan son 24 saatte 90 kişinin hayatını kaybettiği ve 1303 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Portekiz'de 5 Ocak'tan bu zamana kadar günlük yeni vaka ve can kayıplarında en düşük sayılar kaydedildi.

Ülkede salgından ölenlerin sayısı 15 bin 411'e, toplam vaka sayısı 787 bin 59'a çıktı.

Portekiz'de 1 Mart'a kadar uzatılan OHAL kapsamında sınırların kapatılmasının yanı sıra salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, ilkokullar dışında tüm okulların kapatılması, hafta sonu şehirler arası seyahatin yasaklanması, gece sokağa çıkma yasağı, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi tedbirleri uygulanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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