İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 95 kişi öldü
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İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 95 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 888'e çıktı.

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 95 kişi öldü
20.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:44

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 95 artarak 27 bin 888'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 83 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün 95'e yükseldi. Günlük ölüm sayısının dört gündür art arda 100'ün altında olması dikkati çekti.

Virüsten hayatını kaybedenlerden 40'ının, Madrid'in ardından Kovid-19'un en fazla görüldüğü özerk bölge Katalonya'da olması dikkati çekti. Katalonya'da toplam ölü sayısı 6 bin 21 oldu.

Madrid'de ise son 24 saatteki 18 artışla toplam ölü sayısının 8 bin 912 olduğu bildirildi.

Bakanlık, salgında ölenlerin sayısını 27 bin 888 olarak açıkladı.

PCR testlerine göre son 24 saatteki yeni vaka sayısının 416 olduğu ve toplamda 232 bin 555'e çıktığı bildirildi.

Yeni Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan 31'i acil servis olmak üzere 214'ünün hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

OHAL 7 Haziran'a kadar uzatılacak

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, 14 Mart'ta ilan edilen ve 24 Mayıs'ta süresi dolacak olağanüstü halin 7 Haziran'a kadar uzatılması için bugün meclisin onayını isteyen tezkereyi sundu.

Akşam saatlerinde yapılacak oylamayla tezkerenin meclisten geçmesi bekleniyor.

Kademeli normalleşme kapsamında 18 Mayıs'tan bu yana ülkenin yüzde 70'inde ikinci aşamaya geçilirken dört aşama olarak belirlenen sürecin haziran ayı sonunda ülke genelinde tamamlanması öngörülüyor.

Hükümet, engelli veya sağlık sorunu bulunmamak şartıyla 6 yaş üstü herkese yarından itibaren en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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