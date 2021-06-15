İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 62 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 62 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 62 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 432 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 432 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 101 oldu.

Ülkede ölenlerin sayısı son 24 saatte 62 artışla 80 bin 579'a, vaka sayısı da 3 bin 432 artarak 3 milyon 745 bin 199'a yükseldi.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmış ve normalleşme adımlarını hızlandırmıştı.

Kovid-19 aşılaması hızla devam ediyor

Kovid-19'da aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği İspanya'da nüfusun yüzde 27,4'ünde (13 milyon 7 bin 371 kişi) aşılama süreci tamamlanırken, en az bir doz aşı olanların sayısı 21 milyon 713 bin 840'ı (nüfusun yüzde 45,8'i) buldu.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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