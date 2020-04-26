İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 288 kişi öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 288 kişi öldü - Haberler
İspanya, Güncel, Haber

İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 288 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 23 bin 190'a yükseldi.

26.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:08
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 288 kişi öldü

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 288 artarak 23 bin 190'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19'a karşı 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, 20 Mart'tan (235 ölü) sonra günlük ölüm sayısında en düşük artış kaydedildi.

Ülkede dün 378 olarak açıklanan günlük ölü sayısı bugün 288 oldu. Bakanlık, ölenlerin toplam sayısının 23 bin 190'a yükseldiğini bildirdi.

Ülkede vaka sayısı düne nazaran 1729 artışla toplamda 225 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı da 3 bin 24 artışla 98 bin 732 olarak verildi.

İspanya'da art arda üçüncü gün iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerine çıkması, günün en önemli detayı olarak öne çıkarıldı.

"Veriler, virüsün kontrol edilebilir olduğunu gösteriyor"

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, günlük verileri değerlendirdiği basın toplantısında, "Veriler, virüsün kontrol edilebilir olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda riskleri yeterince azaltabileceğimizi garanti ettiğimiz yeni normalleşmeler olacaktır. Kademeli geçiş sürecini başlatmak için tavsiyelerin olduğu bir raporu bu sabah Sağlık Bakanı ve Başbakan'a gönderdik." dedi.

Simon, bundan sonraki aşamada sağlık sisteminin olası yeni bir salgın dalgasına cevap vermesinin garanti edilmesi gerektiğini vurgulayarak bu süreci izleyebilecek mekanizmalara sahip olduklarını ama vatandaşların Kovid-19'a karşı uyguladığı önlemleri aynı ciddiyetle devam ettirmelerinin önemli olduğunu kaydetti.

2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapılabilecek

Öte yandan İspanya'daki 17 özerk yönetim hükümetinin başkanıyla video konferans yöntemiyle bu sabah toplantı yapan Başbakan Pedro Sanchez, normalleşme sürecinin merkezi hükümet tarafından yürütüleceğini, "çok dikkatli hareket edilmesi gereken bu sürecin kademeli ve asimetrik" olacağını söyledi.

Sanchez ayrıca kademeli normale geçiş kapsamında 2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapmaya izin verilmesini planladıklarını açıkladı.

Çocuklar 43 gün sonra sokağa çıktı

Bu arada İspanya'da sol koalisyon hükümetin olağanüstü halde yaptığı bazı gevşetmeler kapsamında 43 gün aradan sonra 14 yaş altındaki çocuklar sokağa çıkmaya başladı.

Ülkedeki yaklaşık 6 milyon çocuğu kapsayan karar gereği, 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla 1 saatliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veriliyor.

Parka gitmenin ya da arkadaşlarıyla toplu olarak oyun oynamanın yasak olduğu uygulamada çocukların, yanında bir aile üyesi olması şartıyla bisiklete veya kaykaya binmesine müsaade ediliyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu Haberler
Korkunç ölüm! 13 yaşındaki kız çocuğu tavana iple asılı halde bulundu
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde Haberler
Koronaya karşı destek için Türk bayrağı, Avrupa'nın ünlü dağının zirvesinde
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu Haberler
Ailede kriz! Instagram'da görümcesini silen Fahriye, ilk kez konuştu
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi Haberler
Güldür Güldür'ün Bilal'i, korona gölgesinde evinin bahçesinde evlendi
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı Haberler
Oğlunu çekiçle öldüren baba, cansız bedeni yakmaya çalışırken yakalandı
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı Haberler
Gerekçesini emniyet müdürüne yazan vatandaş, dışarı çıkış iznini kaptı
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Barcelona, Sandro Tonali için Brescia'ya 60 milyon euro ve iki futbolcu teklif etti
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Koronavirüs ayakkabıdan bulaşır mı? Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik söylentiye noktayı koydu
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 25 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1993 kişi daha hayatını kaybetti
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Diego Lugano'dan çok konuşulacak sözler: Eşcinsel takım arkadaşım vardı
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Motosiklet çalmaya çalışan hırsız, dayak yedi
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Babasını baltayla öldürüp ormana gömen genç, 4 gün sonra cinayeti itiraf etti
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Mersin'de nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Sarıkamış beyaza büründü, Nisan ayında yağan kar şaşırttı
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Galatasaray Başkan Yardımcısı: Sivasspor maçına İngiltere'den gelen uçakla gidince koronavirüsten şüphelendik
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Milli futbolcu Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
Başakşehirli Edin Visca Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Rıdvan Dilmen, yeni lig modelini paylaştı: 7 haftada bitecek, takımlar hafta içi sadece 1 maç oynayacak
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Koronavirüs salgınını umursamayan İngiliz halkı, güneşli havayı görünce dışarı akın etti
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
Adıyaman'da Suriye uyruklu şahıs, kendisine kimlik soran bekçiye biber gazı sıktı
ABD, 'Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi' iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Kış uykusundan uyanan boz ayılar dere yatağına indi
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
Profesör, çekirge istilasına karşı uyardı: İlaçlama yapılırsa 50'ye yakın tür zarar görecek
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
İstanbul'da yapamayıp köyüne dönen YouTuber çoban, çektiği videolarla büyük ilgi görüyor
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz oynanacak
TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı: Ligleri Haziran ortasında başlatacağız ancak kesin olarak seyircisiz...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Altay Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Murat Boz Fettah Can Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Loris Karius Mauricio Isla Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan Türk Lirası
Şu an buradasınız: İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 288 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 13:26:46. #1.15#
title