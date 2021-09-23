İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 100 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 100 kişi hayatını kaybetti

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 100 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 31 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 100 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 31 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, son haftalarda tespit edilen yeni vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiği görüldü.

Ülkede salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 100 kişinin daha ölümüyle 86 bin 185'e, vaka sayıları da 3 bin 31 artışla 4 milyon 943 bin 855 kişiye ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan, her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı da düşüşe devam ederek, 72'ye geriledi.

Mevcut durumda hastanelerde 3 bin 56 kişi Kovid-19 teşhisiyle tedavi görüyor.

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 76,4'üne (36 milyon 259 bin 105 kişi) ulaştı.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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