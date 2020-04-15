İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 523 ölüm İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 523 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 523 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 18 bin 579'a çıktı.

İspanya'da bir günde 523 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 18 bin 579'a yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilen toplam vaka sayısı ise 177 bin 633'e ulaştı.

Kaynak: DHA