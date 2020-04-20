İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 399 ölüm İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 399 kişi yaşamını yitirdi.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 399 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 20 bin 852'ye çıktı.

İspanya'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 399 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 20 bin 852'ye yükselirken; toplam vaka sayısının ise 200 bini geçtiği ifade edildi.

Kaynak: DHA