İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 367 ölüm İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 367 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 367 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 22 bin 524'e yükseldi.

İspanya'da koronavirüs can almaya devam ediyor. Ülkede 367 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 22 bin 524'e yükselirken; toplam vaka sayısı ise 219 bin 764 olarak açıklandı.

Kaynak: DHA