İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 331 ölüm
Dünyayı etkisi altına alan koroavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 331 kişi hayatını kaybetti.
27.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:52
Dünyayı etkisi altına alan koroavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 331 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 521'e çıktı.
- İspanya
İspanya'da son 24 saatte 331 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 521'e yükselirken; toplam hasta sayısının 236 bin 199'a ulaştığı aktarıldı.
- İspanya
Kaynak: DHA