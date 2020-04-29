İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 325 ölüm
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İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 325 ölüm

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 325 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 325 ölüm
29.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:49

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 325 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 24 bin 275'e çıktı.

İspanya'da son bir günde 325 kişinin daha virüs yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 24 bin 275'e ulaştı. İspanya Sağlık Bakanı Illa Roca en çok test yapan ülkeler arasında olduklarını belirtti. 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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