İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 318 ölüm İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 318 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten (Covid-19) 318 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 19 bin 130'a çıktı.

İspanya'da bir günde 318 kişinin daha koronavirüsten hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 19 bin 130'a yükseldi. Ülkede koronavirüs tespit edilen toplam vaka sayısı ise 182 bin 816'ya ulaştı.

Kaynak: DHA