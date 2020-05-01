İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 281 ölüm

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 281 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 281 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 25 bine yaklaştı.

İspanya'da koronavirüsten can kayıpları azalmaya başlasa da henüz durmuş değil. Ülkede son bir günde 281 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 24 bin 824'e yükselirken; toplam vaka sayısının 215 bin 216'ya ulaştığı aktarıldı. Bu vakaların 114 bin 678'i hastalığı yendi.

Kaynak: DHA