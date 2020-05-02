İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 276 ölüm

İspanya'da son 24 saatte 276 kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

İspanya'da son 24 saatte 276 kişi koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 25 bini geçti.

İspanya'da koronavirüsten ölümler devam ediyor. Ülkede son 24 saatte 276 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 25 bin 100'e, toplam vaka sayısı ise 245 bin 567'ye ulaştı.

Kaynak: DHA