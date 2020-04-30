İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 268 ölüm İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 268 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 25 bine yaklaştı.

İspanya'da koronavirüsten can kayıpları azalmaya başlasa da henüz durmuş değil. Ülkede son bir günde 268 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 24 bin 543'e yükselirken; toplam vaka sayısının 213 bin 435'e ulaştığı aktarıldı. Bu vakaların 112 bini hastalığı yendi.

Kaynak: DHA